C'è poco spazio per Andrea Masiello nella retroguardia dell'Atalanta ma per il navigato difensore potrebbe esserci una possibilità in un'altra squadra della massima serie.

E' quanto suggerisce Sky Sport secondo cui la Sampdoria, che bisogno di un puntello per il reparto arretrato, si sarebbe fatta avanti con il club orobico.

Masiello, classe 1986, veste il nerazzurro dal 2011.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 19:40