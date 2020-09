La Sampdoria stringe per Keita Baldé

Keita Baldé è sempre più vicino alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, i blucerchiati e il Monaco, club che detiene il cartellino del calciatore, hanno limato ogni possibile distanza e sono pronti ad accordarsi per un trasferimento a Genova con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Il calciatore, che possiede anche la cittadinanza spagnola essendo nato 25 anni fa ad Arbucies, in Catalogna, vanta già una grande esperienza in Italia, avendo giocato per quattro anni con la Lazio (più un’altra stagione nelle giovanili) e per un anno all’Inter, anche in quest’ultimo caso in prestito dal Monaco.

OMNISPORT | 17-09-2020 12:19