La Sampdoria ufficializza Rafael

Rafael Cabral è il nuovo portiere della Sampdoria. Lo ha annunciato la stessa società blucerchiata in una nota ufficiale.

"Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria – vi si legge – comunicano di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Cabral Barbosa (nato a Sorocaba, Brasile, il 20 maggio 1990)".

Rafael, che in blucerchiato sarà chiamato a fare da chioccia a Emil Audero, si era svincolato dal Napoli a giugno, dopo cinque stagioni in azzurro nel corso delle quali ha quasi sempre rivestito il ruolo di dodicesimo alle spalle di Pepe Reina o Mariano Andujar. In precedenza aveva vestito la maglia del Santos in patria.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 15:25