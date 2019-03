La Saugella Monza vede la Challenge Cup

Inizia nel migliore dei modi la doppia finale di CEV Challenge Cup per la Saugella Monza: nella gara di andata in Turchia, la squadra italiana si impone con un netto 3-0 sull'Aydin BBSK. Prestazione maiuscola quella delle brianzole, che compiono così un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo trofeo continentale della loro storia. La finale di ritorno, in programma mercoledì 27 marzo alle 20.30 alla Candy Arena di Monza.

Miguel Angel Falasca (allenatore Saugella Monza): “Siamo molto soddisfatti per la prova di oggi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro muro-difesa, riuscendo a portarci a casa una gara non semplice. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo gestito la gara, spingendo in attacco quando dovevamo e difendendo molto in alcune situazioni. Al di là dell’inizio del secondo set, dove abbiamo sofferto la loro battuta, devo dire brave alle ragazze per come sono riuscite a gestire i momenti caldi del set, rimanendo sempre concentrate. Sappiamo che quello che conta è il ritorno: lo abbiamo visto nella semifinale contro Le Cannet, dove dopo aver vinto in casa loro abbiamo faticato. Ora però dobbiamo focalizzarci sul ripetere la prestazione di oggi anche fra una settimana alla Candy Arena. Le abbiamo studiate bene, ora dovremo stare attenti perché anche loro cercheranno di cambiare qualcosa. Dovremo farci trovare di nuovo pronti”.

AYDIN BBSK – Saugella MONZA 0-3 (15-25, 23-25, 17-25)

AYDIN BBSK: Martinez J. 7, Gonzalez Lopez 13, Nikolova 4, Dal 4, Duzceler 2, Martinez B. 7, Kasapoglu (L), Sazlidere (L), Turkkan 3, Ozbek, Ural. Non entrate: Durukan, Ozdemir, Akyaldiz. All. Uysal.

Saugella MONZA: Ortolani 12, Adams 13, Hancock 4, Begic 9, Orthmann 10, Melandri 4, Arcangeli (L), Facchinetti 1, Bianchini 1. Non entrate: Balboni, Devetag, Buijs, Bonvicini (L). All. Falasca Fernandez.

ARBITRI: Harizanov, Rydland.

