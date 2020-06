La scommessa di Marotta può restare, gli interisti perplessi

Ha giocato poco, ma quando l’ha fatto è riuscito a convincere molti tifosi. La prima stagione all’Inter di Alexis Sanchez è stata in chiaroscuro e la scelta riguardante il suo riscatto dal Manchester United non sarà facile per Beppe Marotta. Piero Ausilio ha recentemente affermato che il cileno potrebbe restare in nerazzurro, anche se l’accordo con lo United andrà ridiscusso.

L’ipotesi riconferma per Sanchez

Un’ipotesi che ha diviso i tifosi nerazzurri: alcuni ritengono che Sanchez debba restare, altri invece l’Inter possa fare a meno di lui. “Alexis Sanchez quando ha potuto giocare ha dimostrato ‘impegno’, poi la sua classe calcistica è evidente – scrive Giuseppe su una delle pagine Facebook dedicate agli interisti -. Lo vedo molto bene e, senza infortuni, ci darà un ottimo contributo. Da tenere…”.

Andrea concorda: “Classe superiore. Può cambiare il corso delle partite. E quando ha giocato lui l’Inter ha sempre giocato bene. Speriamo bene”. Anche Pjetri vota per la riconferma di Sanchez: “lo spero molto. Come terzo attaccante è perfetto. Non ci sono calciatori migliori di lui per l’Inter”.

I tifosi nerazzurri si dividono sul cileno

Fabio però non è d’accordo, l’Inter ha bisogno di altro: “Facciamo come quarto attaccante. I primi tre attaccanti tra i 4 a disposizione, devono essere ‘certezze’. Non uno che non ti dà garanzie fisiche. A livello tecnico è chiaro che è tranquillamente un giocatore da Inter, ci mancherebbe”.

Per Davide, invece, il cileno può restare, ma soltanto ad alcune condizioni. “Le parole di Ausilio conducono ad una logica molto chiara e semplice – commenta il tifoso -: l’Inter ha bisogno Sanchez ora perché deve affrontare 3 competizioni… ma ha bisogno di un Sanchez motivato. Che motivazioni avrebbe uno che sa che tra 2-3 mesi deve tornare da dove è venuto, senza una minima possibilità di riscatto?”.

SPORTEVAI | 04-06-2020 09:57