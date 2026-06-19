La Scozia aspetta il vero McTominay, nel Marocco esplode caso Hakimi: sarà processato per stupro

Il ct scozzese Clarke punta sulla stella del Napoli che con Haiti aveva deluso, gli africani alle prese con la decisione sul loro capitano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A Napoli lo chiamano tutti McFratm (Mcmiofratello ndr) ma Scott McTominay a questi Mondiali è apparso il cugino lontano del campione ammirato in serie A in questi due anni. Un palo nella gara d’esordio contro Haiti l’unico guizzo. Era stato descritto come “perfetto” dall’allenatore prima della partita d’esordio del girone ma il centrocampista ha faticato a causa del caldo torrido, debilitato da un’influenza intestinale 48 ore prima dell’incontro. Il ct Clarke confida di riaverlo al meglio contro il Marocco, dove intanto è esploso il caso Hakimi.

La Scozia aspetta McTominay

“Credo che la partita contro Haiti sia stata difficile per molti giocatori, non solo per Scott”, ha detto il ct scozzese Clarke. “Penso che Haiti abbia controllato molto bene il nostro centrocampo. Quindi bisogna dare loro merito. A volte non si ha la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità a causa di ciò che fa l’avversario. Penso che questo possa essere stato il caso. Scott è in un buon momento ed è pronto a scendere di nuovo in campo, è stato uno dei nostri giocatori chiave. Sono fortunato, ho molti giocatori chiave. Ho John McGinn, Grant Hanley, Kenny McLean, gente come loro. Abbiamo costruito una squadra davvero forte nel corso degli anni.”

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Per il ct il Marocco più forte del Brasile

“Scott fa spesso parlare di sé, ma è anche uno dei primi a capire che senza l’aiuto dei suoi compagni di squadra, per lui è più difficile essere il talismano. Se riuscisse a esserlo domani, sarebbe fantastico”. Clarke non si fa illusioni sulla difficoltà dell’impresa che attende la Scozia e ritiene che il Marocco potrebbe rappresentare un avversario più ostico rispetto allo stesso Brasile: “Il Marocco ha raggiunto le semifinali del precedente Mondiale in Qatar”, ha affermato. “Credo che questa squadra marocchina sia altrettanto valida, se non migliore, e che possa certamente migliorare ulteriormente. Aspireranno a raggiungere nuovamente le semifinali”.

Le due nazionali si sono affrontate una sola volta, e la prima e unica volta risale ai Mondiali del 1998 in Francia, dove la Scozia perse l’ultima partita del Gruppo A per 3-0 allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne. Clarke ha iniziato la sua ultima conferenza stampa pre-partita negli Stati Uniti rendendo omaggio a Donny Strathie, un membro della Tartan Army scomparso a Boston . Il settantaseienne di Grangemouth è collassato in un hotel domenica, il giorno dopo la vittoria della Scozia contro Haiti. Il nonno aveva un biglietto solo per la partita di venerdì contro il Marocco.

La famiglia di Strathie ha chiesto ai tifosi presenti al Boston Stadium di applaudire al 76′ in segno di omaggio al membro di lunga data della Tartan Army. “Tra tutte le belle notizie che riguardano la Scozia in vista dei Mondiali, questa è ovviamente una delle più tristi”, ha detto Clarke. “È un dolore immenso per la sua famiglia, le sue figlie e i suoi nipoti. Credo che l’ambizione di Donny fosse quella di vedere la Scozia partecipare di nuovo a un Mondiale. I miei pensieri e le mie condoglianze vanno alla sua famiglia.”

L’accusa per Hakimi

In casa Marocco si respira aria tesa. La notizia è arrivata proprio alla vigilia della gara con la Scozia: capitn Hakimi, accusato da una donna di averla violentata nella sua casa di Parigi nel 2023, sarà processato nel febbraio di quest’anno. Hakimi ha presentato ricorso per l’archiviazione del processo, ma la sua richiesta è stata respinta. Non è stata ancora fissata una data per l’inizio del procedimento, ma si prevede che avverrà dopo la conclusione della partecipazione del Marocco ai Mondiali. Hakimi ha negato le accuse a suo carico. L’ex Inter è attualmente in libertà su cauzione. In precedenza era stato posto sotto sorveglianza giudiziaria e gli era stato notificato un ordine restrittivo che gli impediva di contattare la presunta vittima.

Dopo la conferma dell’ultima sentenza, Hakimi ha rilasciato una dichiarazione sui social media. Ha scritto su X : “Il sistema giudiziario mi ha guardato negli occhi e ha detto: ‘Se non fossi famoso, non ci sarebbe mai stato un caso. Ho scelto di rimanere in silenzio per anni. Credevo che preservando la mia dignità, essendo paziente e avendo fiducia nel sistema giudiziario, si sarebbero potute prendere le decisioni giuste. Oggi si sta raccontando una storia che non è la mia, a spese della mia famiglia, della mia vita e, soprattutto, della verità. A volte mi sento come se fossi diventato un bersaglio facile. Aspetto questo processo dal primo giorno. E ora lo attendo con ansia. Finalmente potrò parlare.”

L’avvocato che rappresenta la presunta vittima nel caso ha dichiarato: “Dopo oltre tre anni di procedimenti legali, e dopo che la mia cliente è stata, a suo avviso, diffamata e trascinata nel fango dalla difesa di Achraf Hakimi , questa decisione le porta sollievo e speranza. È un sollievo sapere che la sua voce è stata ascoltata dal sistema giudiziario e che avrà diritto a un processo. Spero che questo processo possa aiutare altre donne e indebolire ulteriormente il muro di negazione e impunità che circonda la violenza sessuale , anche nel mondo del calcio maschile . “