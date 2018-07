La serie A è al completo. Forse. Parma penalizzato: ora rischia soltanto il Chievo.

"Il Parma Calcio 1913 prende atto con enorme amarezza della sentenza emessa in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale. Riteniamo abnorme la condanna del nostro tesserato Emanuele Calaiò rispetto ai fatti all’origine del deferimento e iniqua, illogica ed in contrasto con la recente giurisprudenza sportiva la pesantissima penalizzazione per responsabilità oggettiva inflitta alla nostra società. Confidiamo che la totale estraneità del Parma Calcio 1913 ad ogni comportamento meno che lecito venga riconosciuta già dalla Corte Federale di Appello, a cui ricorreremo in tempi brevissimi, nell’auspicio di trovare giustizia". Attraverso una nota il Parma ha espresso il suo disappunto per la sentenza e confermato che farà appello contro la penalizzazione di 5 punti con cui inizierà il campionato di serie A.

Ora, per avere un quadro completo, si aspetta solamente di capire che fine farà il Chievo, per il quale la Procura ha chiesto una penalizzazione di 15 punti da scontare nel torneo appena concluso.

I cartellini dei trenta giocatori, quasi tutti appartenenti ai rispettivi settori giovanili, che Cesena e Chievo si sono scambiati nelle ultime stagioni per quindici operazioni complessive secondo l'accusa sarebbero stati gonfiati fino al 9.000% rispetto al loro reale valore. Partendo da questo assunto la Procura Federale, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha formulato la richiesta di condanna al processo che vede imputato il club gialloblù presso il Tribunale Federale appunto per plusvalenze fittizie: 15 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del campionato di Serie A 2017-2018.

Qualora il Tribunale federale presieduto da Roberto Proietti accogliesse la richiesta, il Chievo scenderebbe a 25 punti, al penultimo posto della classifica insieme ai cugini dell'Hellas Verona, e sarebbe quindi retrocesso in Serie B, con probabile ripescaggio del Crotone, ammesso al dibattimento come interessato al dibattimento insieme alla Virtus Entella, che potrebbe a propria volta prendere il posto dei calabresi in Serie B. Il Chievo era stato deferito insieme al Cesena, club però andato incontro al fallimento dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B.

