La Serie A inizia il 19 settembre: ufficiale

Nessuno slittamento, niente rinvii. Il Consiglio Federale ha confermato le date della Serie A 2020-2021, che inizierà ufficialmente sabato 19 settembre.

I nuovi casi di Coronavirus all’interno dei club non comprometterano quindi, almeno per il momento, l’inizio della stagione.

La prima giornata della Serie A 2020-2021 si giocherà nel weekend del 19-20 settembre. L’ultima giornata è invece in programma nel weekend del 22-23 maggio.

Il calendario della nuova stagione, come già annunciato, verrà sorteggiato mercoledì 2 settembre in via telematica tramite i canali della Lega Serie A.

A partire dall’1 settembre prenderà il via anche il calciomercato in Serie A, con una sessione estiva in versione ridotta che si chiuderà lunedì 5 ottobre.

OMNISPORT | 31-08-2020 14:47