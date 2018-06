La Serie A perde i pezzi migliori: tre stelle ai saluti

La Serie A sta rischiando, seriamente, di perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Sono diverse le stelle del calcio italiano in odore di addio. Le offerte economiche provenienti da ricchi club esteri non mancano soprattutto per tre fuoriclasse, ossia Alisson, Milinkovic-Savic e Higuain.

Il portiere della Roma, considerato uno dei migliori del mondo nel suo ruolo, ha dichiarato che, prima del Mondiale, deciderà il suo futuro. Nonostante un contratto con i giallorossi sino al 2021, il brasiliano, classe 1992, ha fatto sapere di non escludere affatto la possibilità di lasciare la capitale. Tantissimi i club sulle sue tracce con una possibile asta che farebbe la felicità delle casse giallorosse. Il cartellino di Alisson è valutato non meno di 70/80 milioni di euro. Dovesse arrivare una proposta congrua (Real Madrid e Liverpool alla finestra), difficile che la Roma possa trattenerlo.

Molto probabile anche l'addio di Milinkovic-Savic. Il patron della Lazio Lotito ha ribadito, più volte, il suo desiderio, ossia una proposta non inferiore ai 120 milioni di euro (si parte da 150 milioni di euro). Una quotazione altissima che, di fatto, rende il serbo appetibile solo a pochissime squadre europee. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna, parlano di un Real Madrid pronto ad una super offensiva per arrivare alla classica fumata bianca.

Futuro incerto anche per Higuain. Il Pipita non pare convinto di proseguire la sua avventura in Italia. Ha già espresso, a chiare lettere, di apprezzare la Premier League. Il Chelsea, alle prese con una possibile rivoluzione tecnica, potrebbe puntare proprio sul bomber argentino per tornare protagonista anche in Europa. La Juventus, per lasciare andare Higuain, pretende non meno di 60 milioni di euro. Insomma, le stelle del calcio italiano hanno le valigie pronte.

