La serie A può ripartire. Con il calcio gratis in tv

Vincenzo Spadafora è intervenuto al Tg3: ha parlato di due date per la ripresa del campionato, quelle del 13 e del 20 giugno, confermando che giovedì si svolgerà il previsto vertice con Figc e Lega per decidere se e quando ripartire. Il ministro dello Sport ha riferito di aver ricevuto il protocollo per la ripresa delle partite preparato da Federcalcio e Lega di serie A. “E’ molto simile a quello per la ripresa degli allenamenti” ha aggiunto il ministro dello Sport.

Spadafora ha anche parlato della possibilità di vedere le partite in chiaro, gratis. “In Germania con Sky è stata prevista la diretta gol per tutti con il diritto dell’abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita. Potremmo pensarci anche in Italia e nello stesso provvedimento della riapertura del campionato si potrebbe fare riferimento a questa possibilità”.

La Federcalcio nel pomeriggio di domenica ha inviato al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, il protocollo per la ripresa delle gare di campionato dopo l’emergenza coronavirus. “Per gli aspetti strettamente medici – è detto nel documento – si richiama quanto attualmente previsto dal protocollo allenamenti”.

Ora serve l’ok del comitato tecnico scientifico per il via libera definitivo alla ripresa della Serie A il prossimo giugno. L’intenzione di Figc e Lega è di disputare tutte e 124 le gare restanti. Nel caso in cui non si riuscisse a portare a termine il campionato si assegnerà il titolo ai playoff.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 22:00