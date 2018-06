La sfida del Milan all'Uefa: colpo a sorpresa sulla trequarti

Milan allo sbando? A quanto pare no. I rossoneri dopo l'umiliazione della sentenza Uefa, che gli ha squalificati per un anno dalle coppe europee, reagiscono e mandano un segnale importante sul mercato: mentre l'attenzione dei media era concentrata su Nyon, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha chiuso una trattativa lampo per il trequartista dell'Amburgo Alen Halilovic, di rientro dal prestito al Las Palmas.

Il giocatore croato, per cui sono state già fissate le visite mediche, è un classe 1996 in cerca di rilancio dopo le ultime stagioni negative: il trequartista, che sosterrà nelle prossime ore gli esami medici, è pronto a firmare un contratto triennale. L'accordo tra il suo agente Fali Ramadani e il club rossonero è stato raggiunto.

Halilovic, esploso alla Dinamo Zagabria, nel 2014 è passato a Barcellona. Da qui 4 anni d'inferno: prima le difficoltà a trovare spazio nei blaugrana, vista la giovane età. Ma non va meglio nello Sporting Gijon, nell'Amburgo e nel Las Palmas. L'ultima stagione è stata inoltre condizionata da un infortunio all'articolazione della caviglia che lo ha costretto a fermarsi per quattro mesi.

Nato trequartista, Halilovic può adattarsi anche sulla fascia sinistra e destra: è qui che Gennaro Gattuso proverà a rilanciarlo ad altissimi livelli.

Intanto il club rossonero ha risposto attraverso un comunicato ufficiale alla sentenza Uefa: "L'Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB) dell'UEFA ha deciso di sanzionare AC Milan per le violazioni della normativa sul Financial Fair Play commesse da luglio 2014 a giugno 2017 con un anno di esclusione dalle Competizioni Ufficiali Europee per Club. Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in una sollecita revisione del provvedimento".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 10:20