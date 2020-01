La Sicula Leonzio torna al passato

Nuovo esonero in Serie C. La Sicula Leonzio ha infatti sollevato dall'incarico Giovanni Bucaro, richiamando al suo posto Vito Grieco, che aveva lasciato la panchina al collega dopo l'undicesima giornata.

Fatale all'ex allenatore dell'Avellino la sconfitta casalinga contro il Teramo, ma più in generale lo score disastroso raccolto in otto giornate, con appena un successo e cinque sconfitta, la più fragorosa delle quali il 1° dicembre per 7-2 in casa contro la Viterbese.

La Sicula occupa attualmente il penultimo posto della classifica con undici punti, appena tre in più rispetto al Rieti.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 23:14