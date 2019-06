La Sidigas piazza il primo colpo

Primo colpo di mercato per la Sidigas Avellino. Si tratta di Christopher Obekpa, centro di 206 centimetri nato il 14 novembre del 1993 a Makurdi Dura, in Nigeria, ma di formazione cestistica statunitense, reduce da una stagione in Libano con lo Sporting Al Riyadi di Beirut.

Dopo aver iniziato la carriera in patria, nel 2010 Obekpa si è trasferito alla Our Savior New American School di Long Island per poi passare due anni dopo alla St. John University di New York. Terminata l'avventura universitaria, nel 2016 Obekpa ha partecipato alla Summer League con i Miami Heat, per poi firmare in D-League con i Santa Cruz Warriors.

Nel 2017 il trasferimento in Turchia al Trabzonspor prima della breve avventura in Libano.

