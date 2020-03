La Sla miete un'altra vittima: Stefan Lindqvist

Un altro ex calciatore è morto per le conseguenze della Sla. Avrebbe compiuto 53 anni tra qualche settimana Stefan Lindqvist, ex centrocampista svedese che ha scritto le pagine più importanti della sua carriera con la casacca del Goteborg (nella foto una sua figurina della ‘Panini’), squadra di cui è stato anche capitano. Da anni combatteva con grande coraggio contro la malattia.

Nel corso della sua attività aveva giocato in patria anche nell’Halmstad, la formazione della sua città di origine, in Svizzera, al Neuchatel Xamax, in Cina al Dalian Wanda, in Scozia al Motherwell e in Norvegia allo Strømsgodset. Cinque le presenze nella nazionale svedese, con una rete. Sfiorò la partecipazione al campionato del mondo che si giocò in Italia nel 1990.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 21:22