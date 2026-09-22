La presenza dello sloveno nell'entry list della kermesse ha acceso la fantasia degli appassionati, ma si tratterebbe di un pro forma dovuto al fatto di essere campione in carica.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La notizia di per sé fa rumore, ma occhio a leggere tra le righe. Perché si, Tadej Pogacar è iscritto ufficialmente al prossimo campionato Europeo in programma a Lubiana domenica 4 ottobre, ma la decisione della federazione slovena sembra più avvicinarsi al tasto della pro forma, che non della reale convinzione che alla fine il (futuro) ex campione del mondo (nonché campione europeo in carica) possa partecipare alla corsa. Insomma, Tadej c’è, ma non dovrebbe esserci quando sarà il momento di sciogliere la riserva. Oppure farà davvero solo una passerella per salutare i suoi connazionali, che non avrebbero chiesto altro che incitarlo a più non posso e gioire col loro beniamino in caso di vittoria.

Un modo per tenersi una porticina aperta?…

I danni riportati nella caduta di cui è rimasto vittima lo scorso 30 agosto (era l’ottava tappa della Vuelta) sono piuttosto importanti, e per questo è probabile che Pogacar non accetterà per nessun motivo al mondo di prendersi un rischio tanto grande. Anche se un fuoriclasse del suo calibro potrebbe sorprendere tutti e presentarsi per davvero al via, ma non soltanto per posare per i fotografi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La voglia di gareggiare in casa (lui che praticamente in Slovenia non corre mai, non essendoci gare World Tour in calendario da quelle parti) potrebbe spingerlo a fare qualcosa di folle, o quantomeno di molto pericoloso. Intanto la federazione s’è tenuta la carta in mano, sai mai che a Tadej non venga davvero voglia di correre.

Bisognerebbe però capire cosa ne pensano quelli della UAE, cioè coloro che pagano (lautamente) il corridore nel corso della stagione, che hanno annunciato da un paio di settimane ormai che Pogacar sarebbe tornato in sella soltanto nella prossima stagione. Salvo sorprese, sarà questa la tesi che andrà per la maggiore, ma chissà se al vincitore dell’ultima Sanremo non passi per la testa un’idea diversa…

Una fonte UAE spazza via i dubbi: “La lista è vecchia”

La notizia della possibile partecipazione di Pogacar all’Europeo ha fatto rapidamente il giro del mondo, arrivando anche a Montreal. Ma una fonte della squadra emiratina ha fatto capire che si tratta di una suggestione, o poco più. “Quella lista che è stata consegnata alla federazione europea è vecchia, e probabilmente non tiene conto di quello che è successo lo scorso 30 agosto”, ha fatto sapere un componente dell’area stampa della UAE Team Emirates XRG.

Peraltro la Slovenia, qualora corresse Pogacar, si presenterebbe con 9 corridori, proprio in virtù del fatto che Tadej vinse lo scorso anno in Francia, ma nel caso in cui dovesse dare forfait non potrebbe essere sostituito, e pertanto questo spiegherebbe anche la ragione per la quale lo sloveno sia rimasto nell’entry list, sperando magari in un clamoroso colpo di coda. “Tadej tornerà nel 2027, questa decisione non è in discussione”, hanno ribadito da casa UAE. Vedere per credere.