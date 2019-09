La Spagna avanza, Scariolo gongola

La Spagna accede alle semifinali del campionato del mondo di basket battendo la Polonia 90-78 e il coach delle Furie Rosse, Sergio Scariolo, non nasconde la propria soddisfazione.

"Sono molto orgoglioso di questo gruppo che sta dando l'esempio alle nuove generazioni con il suo altruismo – ha detto il bresciano -. La Polonia è stato un rivale duro, non si entra tra le migliori otto del pianeta per caso. Sono molto contento anche di chi parte dalla panchina, con l'Italia, per esempio, chi non ha iniziato nel quintetto ha cambiato la dinamica dell'incontro".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 18:51