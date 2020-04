La Spagna blinda Scariolo

La Spagna non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare Scariolo. In un'intervista ad AS, Garbajosa, numero 1 della federazione di basket spagnola, ha confermato di aver proposto al coach italiano il prolungamento del contratto.

L'idea è di blindare Scariolo sino al 2024. Da ricordare che l'allenatore italiano, classe 1961, è sotto contratto anche con i Toronto Raptors con cui ha vinto il titolo NBA. L'ex coach, tra le altre, di Milano si è preso del tempo per decidere.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 10:18