La Spagna chiama il Milan, in due verso l'addio

Giornata intensa per il Milan, molto attivo sul mercato nelle ore della storica presentazione di Paolo Maldini, tornato in rossonero nelle vesti di dirigente nove anni dopo il ritiro dal calcio giocato.

Come anticipato dal dt Leonardo durante la stessa conferenza di Maldini, la società ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Nikola Kalinic: l’attaccante croato, acquistato un anno fa dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni, si trasferisce all’Atletico Madrid con le stesse modalità per un importo totale di 18 milioni.

Ossigeno per le casse del Milan che, pur beffato dalla scelta di Bernard di accettare il trasferimento all’Everton, si prepara così per gli ultimi giorni di mercato in entrata forte pure di un altro possibile addio, quello di André Silva. Il portoghese, chiuso dall’arrivo di Higuain, è finito nel mirino del Siviglia, disposto però a concludere l’operazione solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, che non entusiasma Leonardo.



SPORTAL.IT | 06-08-2018 23:00