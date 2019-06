La Spagna rimonta e batte il Sudafrica

Esordio sofferto ma positivo per la Spagna ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia: a Le Havre le iberiche si sono imposte per 3-1 in rimonta contro il Sudafrica.

Dopo un primo tempo negativo e chiuso in svantaggio (in gol per le africane Kgatlana al 25'), le Furie Rosse hanno trovato il pareggio su calcio di rigore con Hermoso, poi hanno sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Vilakazi all'81' per ribaltare il risultato ancora con Hermoso dal dischetto e con Garcia. In classifica la Spagna raggiunge la Germania al primo posto del girone B.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 20:21