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CALCIO MONDIALI

La Spagna sul tetto del mondo, la fiesta a Madrid per la Roja

Migliaia in piazza tra cori fumogeni e inno nazionale

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Milano, 20 lug. (askanews) – Madrid esplode di gioia dopo la vittoria per 1-0 della Spagna sui campioni in carica dell’Argentina ai tempi supplementari nella finale dei Mondiali di calcio del 2026. “Non ho parole, è un immenso motivo di orgoglio, è incredibile”, dice un tifoso, mentre migliaia di persone festeggiano il secondo titolo mondiale della Roja nella capitale spagnola, tra cori, fumogeni e l’inno nazionale.

La Spagna sul tetto del mondo, la fiesta a Madrid per la Roja

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