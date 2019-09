La Spagna vince col brivido, Grecia nei guai

La Spagna torna a vincere e lo fa nella corsa verso gli Europei del 2020, ma la partita contro la Romania (mai battuta da Euro 96) è tutt'altro che facile: a Bucarest finisce infatti 2-1, con gli ospiti due volte in vantaggio (rigore di Sergio Ramos al 29', raddoppio di Paco Alcacer al 47') e in apprensione nel finale: dopo il colpo di testa vincente di Andone (59') è infatti Kepa a salvare tutto a tempo scaduto su Puscas.

Solo un pareggio per la Svizzera in Irlanda: ospiti in vantaggio grazie a Schar, che al 74' va a segno dopo una splendida azione corale, pareggio nel finale grazie all'incornata di McGoldrick. Stesso punteggio anche tra Israele e Macedonia (a Zahavi risponde Ademi). Facili invece le vittorie di Danimarca (6-0 a Gibilterra), Norvegia (2-0 su Malta) e Svezia (che si impone 4-0 sul campo delle Isole Far Oer).

Nel girone J, lo stesso dell'Italia, continua a fare molta fatica la Grecia: la selezione ellenica perde ancora e cade in Finlandia (finisce 1-0 grazie a un rigore di Teemu Pukki al 52') e vede la qualificazione ormai appesa a un filo. Si rialza invece la Bosnia, capace di imporsi in casa per 5-0 sul Liechtenstein: alla festa del gol partecipa anche Edin Dzeko, autore del terzo gol dei suoi.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 00:12