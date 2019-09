La Spagna vince di 40 ma Scariolo vuole di più

La Spagna ha esordito battendo la Tunisia per 101-62 nella prima partita del girone dei Mondiali di basket. Dopo i primi 20 minuti di equilibrio, le Furie Rosse mettono il turbo dopo la pausa lunga, infliggendo ai nordafricani un parziale di 59-23. Tra i migliori Ricky Rubio con 17 punti e 9 assist, Llull 16 punti e 5 assist, Hernangomez 13 punti.

Dopo il match il ct Scariolo ha così commentato la prestazione dei suoi: "Aver vinto di 40 punti non ci dà nessun credito per le prossime partite. Dobbiamo migliorare e continuare a correggere i dettagli. Porto Rico? Non lo abbiamo ancora analizzato. Sappiamo che è una squadra di talento e con buoni giocatori".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 16:58