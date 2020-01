La Spal cerca il colpo grosso a Torino

La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto riprecipitare la Spal in ultima posizione, con appena 12 punti al giro di boa.

Allenatore e dirigenti però continuano a credere alla salvezza e allora le ultime due settimane saranno molto intense.

Avviati in particolare i contatti con il Torino, dove milita Kevin Bonifazi, già in passato obiettivo della Spal, oltre che giocatore per due volte dei biancazzurri, ma il ds Vagnati cerca anche altro e potrebbe averlo individuato in Iago Falque.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' la Spal approfondirà il discorso con il Toro per Bonifazi e poi cercherà di spuntare un prestito alle prioprie condizion per Iago, punto di forza della passata stagione del Toro lo spagnolo è finito ai margini delle gerarchie di Mazzarri anche a causa di qalche infortunio di troppo.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 00:28