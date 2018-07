La Spal completa la dinastia Valoti

Il mercato della Spal prosegue al ritmo di un affare al giorno e allora in attesa di sbloccare la trattativa con il Torino per Mirko Valdifiori, i ferraresi pescano ancora in casa Verona, da dove è già arrivato Mohamed Fares.

Il ds Vagnati è infatti ai dettagli per mettere alla corte di Semplici Mattia Valoti: il centrocampista figlio d’arte classe '93, reduce da una buona stagione con i gialloblù nonostante la retrocessione, arriverà alla Spal con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni ponendosi quindi sulle tracce del padre Aladino, che giocò a Ferrara proprio 30 anni fa, nella stagione 1987-’88, nell’allora Serie C1.



SPORTAL.IT | 05-07-2018 20:25