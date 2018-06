La Spal corteggia Petagna: altro contatto

La Spal continua il suo corteggiamento tenace per l'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna. Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, c'è stato un nuovo contatto nelle scorse ore tra gli estensi e la Dea: gli orobici chiedono almeno 10 milioni di euro.

Petagna, nella scorsa stagione spesso spodestato da Cornelius e Ilicic, quasi certamente lascerà Bergamo in estate, e privilegia la serie A rispetto ai campionati esteri. Non è un attaccante prolifico (solo 9 gol in 63 partite), ma con le sue sponde e il suo impegno potrebbe rivelarsi essenziale per il gioco di Semplici.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-06-2018 10:25