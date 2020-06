La Spal fa chiarezza su Castro

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Giorgio Zamuner come nuovo responsabile dell'area tecnica della Spal, è stata fatta chiarezza anche su Lucas Castro.

"Bonifazi e Castro saranno giocatori della Spal alla ripresa del campionato, li riscatteremo alla prima partita" ha chiarito Il dg spallino Andrea Gazzoli.

Il centrocampista, come riferisce Cagliarinews24, è arrivato in prestito dal Cagliari con una clausola che ne impone il riscatto obbligatorio in caso di presenze successive al primo aprile. Un nodo che si è fatto contorto dopo la sospensione del campionato.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 17:08