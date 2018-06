La Spal fa fare il salto doppio a Dickmann

Mai fidarsi delle apparenze e allora il mercato della Spal riparte da due giocatori retrocessi. Vicino alla chiusura per l’esterno algerino del Verona Mohamed Fares, il ds Vagnati è ai dettagli per inserire nella rosa di Leonardo Semplici Lorenzo Dickmann, promettente difensore esterno appena sceso dalla B alla C con il Novara, società nella quale il difensore classe ’96 è cresciuto calcisticamente.

L’incontro tra i due club è stato positivo e la chiusura potrebbe arrivare a breve. Dickmann, in prima squadra del Novara dal 2014, sarebbe il secondo difensore della rosa spallina a essere cresciuto nel Novara dopo Francesco Vicari.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 23:40