La Spal fa partire l'asta per Fares

Il presidente della Spal Walter Mattioli ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa ferrarese.

La ripresa della Serie A è alle porte, evitare la caduta in B dopo tre anni sarà un'impresa per gli emiliani e quindi la società è costretta a tenere in piedi due scenari in chiave calciomercato: "Dobbiamo tenere viva la situazione, abbiamo il progetto A e il progetto B. Abbiamo diverse ipotesi al vaglio, tutto dipenderà da come finirà la stagione".

Uno dei giocatori più richiesti a prescindere dall'esito della stagione sarà Mohamed Fares, nel mirino, tra le altre, di Fiorentina, Inter e Torino, prima di fermarsi a causa di un grave infortunio: "Fares ha diverse società che lo cercano – ha detto Mattioli – Se dimostrerà il suo grande valore fino a fine campionato, vedremo".

SPORTAL.IT | 11-05-2020 16:42