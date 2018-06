La Spal fa spesa a Verona

Dopo aver duellato per la salvezza, sebbene l’Hellas non sia mai riuscito in stagione a stare fuori dagli ultimi tre posti, Spal e Verona fanno affari di mercato. Il club ferrarese è infatti a un passo dall’acquisto di Mohamed Fares.

L’esterno algerino classe ’96, arrivato in Veneto giovanissimo nel 2014 dopo essersi svincolato dal Bordeaux, si trasferisce in Emilia per 5 milioni: da sistemare solo i dettagli relativi ai bonus, oltre all’intesa con l’entourage del calciatore per l’ingaggio. Fares metterà a disposizione di Semplici la propria duttilità, potendo agire da esterno a tutta fascia o da terzino sinistro.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 19:55