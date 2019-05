La Spal fissa il prezzo di Lazzari

Il patron della Spal Simone Colombarini in un'intervista a Radio CRC ha parlato di mercato: "Lazzari? De Laurentiis non ci ha dato nulla, noi li abbiamo chiesti, ma non solo a lui. Quanto vale? I soldi si chiedono quando ci sono delle trattative vere, ma 20-25 milioni ne vale, soprattutto se la Juve valuta uno come Cancelo 60 milioni. Il Napoli è una delle squadre cha mostrato più interesse, ma al momento è un po' sopito e tutti i discorsi sono stati rimandati a giugno. Non abbiamo i mezzi e né la volontà di fermare la carriera, comunque, ad un ragazzo con le sue incredibili qualità. Lazzari è un giocatore capace di ricoprire tutta la fascia, di come ce ne sono pochi".

Petagna? Dobbiamo prima riscattarlo dall'Atalanta, ma ha tanti estimatori in Italia e all'estero. Non abbiamo bisogno di vendere, la società è solida. Possiamo solo sperare di trattenerne il più possibile, poi vedremo. Uno scambio Inglese-Petagna? Si va un po' nel Fantacalcio, ma sono entrambi due ottimi calciatori".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 15:51