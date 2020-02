Gigi Di Biagio sarà il nuovo allenatore della Spal. La crisi di risultati dei ferraresi costringe la proprietà del club estense ad esonerare Leonardo Semplici, che dice addio alla società dopo sei stagioni, due promozioni e due salvezze raggiunte nella massima categoria.

Di Biagio, ex ct della Nazionale Under 21, firmerà un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 08:25