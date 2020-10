La Spal non demorde: caccia al bomber svincolato

La Spal non è riuscita a mettere a segno il colpo in attacco che voleva nell’ultima giornata di mercato. Dopo i no per Pettinari e Di Carmine, sono arrivate anche le fumate nere per Melchiorri e Ardemagni.

Gli estensi ora valutano i nomi presenti nella lista degli svincolati: Giampaolo Pazzini spicca su tutti ma l’età e l’ingaggio frenano il club di Ferrara, mentre M’Bala Nzola andrà allo Spezia. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Jerry Mbakogu, che dopo essersi svincolato dall’Osijek potrebbe tornare in Serie B, dover ha già militato nel Carpi e nell’ex Juve Stabia. Previste novità nei prossimi giorni. Lo riporta l’Estense.

OMNISPORT | 06-10-2020 14:13