La SPAL non molla Petagna

La SPAL non molla la presa su Andrea Petagna. Proseguono le trattative per rinforzare la squadra emiliana in vista della prossima stagione. A fare il punto della situazione è il patron Simone Colombarini: "Petagna? Stiamo trattando – le sue parole a 'LoSpallino' -. Se non riusciremo a chiudere con lui proveremo a comprare un altro attaccante. Un investimento di un certo spessore là davanti abbiamo già messo in preventivo di farlo. Le trattative sono lunghe, complicate e la situazione può ribaltarsi da un momento all’altro. Servono solo calma e sangue freddo".

Oltre all'attaccante dell'Atalanta, la SPAL punta forte anche sul ritorno a Ferrara di Alberto Grassi per puntellare il proprio centrocampo: "A noi piacerebbe riportarlo a Ferrara, ma al momento è un giocatore del Napoli – prosegue Colombarini -. La società di De Laurentiis sa benissimo del nostro interesse per il ragazzo ma per ora sta ponendo condizioni non affrontabili per noi. Credo che comunque non faccia parte dei piani di Ancelotti, vediamo dove troverà sistemazione", le sue parole. Per riuscire ad aggiudicarsi il giocatore, però, la SPAL deve superare la concorrenza di Cagliari e Parma. Sia sardi che emiliani, infatti, hanno già bussato alla porta del Napoli.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 13:00