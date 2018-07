La Spal non seduce Petagna

Se Marco Borriello, pur sottocontratto fino al 2019, è destinato all’addio dopo una stagione da separato in casa, il mercato della Spal potrebbe ravvivarsi grazie all’ingresso di un altro centravanti di stazza.

L’idea è piuttosto clamorosa, quella di puntare su Andrea Petagna. Per l’attaccante triestino classe ’95 i ferraresi sarebbero pronti a formulare all’Atalanta un’offerta importante, in grado anche di far vacillare i bergamaschi, attesi da un’altra stagione con il triplo impegno, campionato, Coppa Italia e Europa League.

Petagna non sembra incedibile, ma al momento l’ex milanista non pare convinto dall’eventualità di passare alla Spal, preferendo aspettare altre proposte, magari dalla Premier, da dove si sarebbe già mosso qualcosa, e campionato adatto alle caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 20:25