La Spal pensa già all'erede di Vagnati

Penultima in classifica al momento della sospensione del campionato, la Spal aspetta notizie in merito alla possibile ripresa della stagione, ma in società è inevitabilmente partita la programmazione per il futuro.

A prescindere che si giochi in A o in B le novità saranno tante. A cominciare dall'incarico di direttore sportivo. Dopo la separazione da Davide Vagnati spunta già il nome del possibile sostituto, come riportato da 'Tuttomercatoweb'.

Si tratta di Marco Giannitti, ex dirigente del Frosinone, club lasciato nel 2019, dopo la retrocessione dalla A e dopo sei stagioni di militanza con la scalata dalla Serie C al massimo campionato.

Un percorso simile a quello compiuto da Vagnati a Ferrara…

SPORTAL.IT | 30-04-2020 23:57