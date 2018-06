La Spal piazza il doppio colpo

Il regista e un esterno sinistro tuttofare. In poche ore. La Spal batte un colpo doppio sul mercato assicurandosi due giocatori di proprietà del Verona, uno dei quali però già in forza ai ferraresi nella stagione del ritorno in Serie A dopo 49 anni, conclusasi con la salvezza.

Il club biancazzurro ha infatti ufficializzato il riscatto di Federico Viviani, prelevato lo scorso anno in prestito con diritto di riscatto, e l’acquisto di Mohamed Fares, l’esterno franco-algerino che ha firmato un contratto di quattro anni con la squadra di Semplici. Fares, classe ’96, ha firmato per quattro anni con opzione sul quinto e lascia l’Hellas che lo aveva portato in Italia giovanissimo, prelevandolo svincolato dal Bordeaux e facendolo debuttare in A a 18 anni nel 2014.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 19:25