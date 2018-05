La Spal piomba su uno dei migliori centrali della B

Spal alla ricerca di centrali difensivi. Oltre a Silvestre, Migliorini e Magnani, il club estense ha messo gli occhi su Marco Modolo, classe 1989 del Venezia, reduce da un'ottima stagione in cadetteria nelle fila dei lagunari, che a breve si giocheranno la promozione in serie A. Lo riporta La Nuova Ferrara. Modolo ha disputato finora 34 partite in serie B, segnando tre reti.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, sembra ormai fatta per l’arrivo di Arkadiusz Reca a Ferrara. Il laterale polacco in forza al Wisla Plock dovrebbe sbarcare per mezzo milione di euro, battuta la concorrenza di alcune big del campionato polacco.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 10:40