La Spal rallenta su Lazzari e frena su Fares

Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato di mercato con Radio Crc.

"Lazzari – ha raccontato -? Domenica non c'è stato nessun incontro con il Napoli, il nostro direttore sportivo non era allo stadio. Fares? E' uno che ha tanta fisicità ed è cresciuto tanto quest'anno. E' del '96 e sta già dimostrando grandi cose, il nostro direttore sportivo c'ha visto bene. Quanto valgono? Lazzari è un giocatore già pronto per una squadra top, mentre Fares può ancora crescere e diventare anche più forte. Vorremmo tenerli tutti, perché vogliamo continuare a confermarci su questi livelli. E' chiaro, la Spal non può competere col fascino dei top club, ma vogliamo restare a buoni livelli".

SPORTAL.IT | 13-05-2019 13:19