La Spal riceve un'offerta per Igor

La Fiorentina è intenzionata a rinforzarsi sulla fascia, e per farlo ha richiesto alla Spal il brasiliano Igor. Lo riporta 'Sportitalia'.

Rappresentanti del club gigliato e di quello estense, stando a quanto riportato, si sono dati appuntamento a Milano nel pomeriggio di mercoledì: l'obiettivo è quello di provare a chiudere la trattativa che porterebbe Igor in maglia viola.

Nella prima parte di stagione, Igor ha collezionato 17 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia, segnando un gol proprio in coppa. Su di lui, oltre alla Fiorentina, c'è anche l'Atalanta, che nei giorni scorsi ha sondato il terreno per il terzino.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 17:12