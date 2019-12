La Spal risponde all'offerta per Kurtic

Jasmin Kurtic, per adesso, resta alla Spal. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la società estense ha rifiutato l'offerta del Parma, squadra che fino alla giornata di ieri pareva in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista sloveno.

Kurtic, comunque, resta in uscita vista la necessità da parte del club di Ferrara di fare cassa e rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Anche il Genoa ha manifestato interesse nei confronti del 30enne, ma non è detto che lo stesso Parma non ci riprovi con un'offerta più alta rispetto alla prima.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 11:45