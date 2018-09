La Spal segna e Gasperini bestemmia: squalificato

Secondo stop in quattro giornate di campionato per bestemmie. Dopo la squalifica del centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora, sanzionato per un’espressione blasfema nella seconda giornata contro la Sampdoria, ora tocca a Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta è stato squalificato per un turno, dopo l’utilizzo della prova tv, per aver pronunciato espressione blasfema al 9' del secondo tempo della partita persa per 2-0 sul campo della Spal e giocata lunedì sera.

Dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, Gasperini veniva "inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio": questa la motivazione della squalifica.

A guidare l’Atalanta dalla panchina nella partita di domenica alle 18 in casa del Milan sarà quindi il vice del tecnico torinese, Tullio Gritti.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 19:50