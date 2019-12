La Spal si fa avanti per Vlahovic

La Spal, per raggiungere la salvezza, ha bisogno di gol. E Dusan Vlahovic, anche domenica sera, ha dimostrato di essere in grado di farne in serie A. La società estense, secondo quanto riferito da 'La Nazione', si sarebbe fatta avanti con la Fiorentina chiedendo l'attaccante serbo in prestito.

Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina andrà in scadenza nel giugno del 2023, non è da escludere la possibilità che l'ex Partizan Belgrado venga mandato altrove per consentirgli di giocare con continuità.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 15:25