La Spal si porta in vantaggio su Stepinski

Mariusz Stepinski è uno degli attaccanti più contesi nell'attuale panorama di calciomercato. L'attaccante polacco è retrocesso in serie B con il Chievo e certamente non resterà in cadetteria, tanto che su di lui si sta scatenando una piccola asta. In cui, al momento, ad essere favorita sembra esserci la Spal.

Il club estense è in concorrenza con Sampdoria e Brescia, ma nelle ultime ore sembra essersi portata in vantaggio sulle rivali. A Ferrara stanno infatti lavorando duramente per provare a strappare il sì del club veronese anticipando le altre società della massima serie a cui Stepinski fa gola.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 21:28