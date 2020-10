La Spal si sblocca, Marino svela un retroscena

Dopo aver visto sfumare due vittorie nei minuti di recupero contro Cosenza e Pordenone, la Spal brinda al primo successo stagionale proprio in pieno recupero, grazie al rigore di Lucas Castro che grazie a un coraggioso “cucchiaio” ha fissato il 3-2 contro il Vicenza.

Nel post-gara Pasquale Marino parla apertamente di liberazione: “Da troppo tempo mancava questa vittoria, è stata una liberazione per tutti. Questi tre punti ci danno serenità, ma dobbiamo lavorare ancora tanto, soprattutto sul piano della cattiveria agonistica, perché siamo partiti bene, ma poi abbiamo rallentato. Nei momenti difficili il pallone pesa di più, speriamo di esserci sbloccati. Il Vicenza ci ha messo in difficoltà ma la squadra ha saputo ribattere colpo su colpo. Rialzarsi dopo la sconfitta di Empoli non era facile”.

Il tecnico siciliano non ha avuto il coraggio di guardare l’esecuzione di Castro…: “Era la terza partita in pochi giorni e la stanchezza si è fatta sentire – ha concluso Marino – Non eravamo al top, abbiamo concesso troppo nel secondo tempo, ma l’importante era vincere. Il rigore? Per fortuna non l’ho visto, mi hanno detto dopo che Castro ha fatto il cucchiaio”.

OMNISPORT | 24-10-2020 17:46