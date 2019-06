La Spal si tiene stretta Vagnati

In attesa dell’ufficializzazione della permanenza in panchina di Leonardo Semplici, la Spal programma il futuro e la terza stagione consecutiva in Serie A blindando il direttore sportivo Davide Vagnati, che ha prolungato il proprio contratto fino al 2022.

Vagnati, classe ’78, lavora per la Spal dal 2013 quando la società spallina gli propose di intraprendere subito la carriera dirigenziale dopo aver chiuso quella da calciatore con la Giacomense, il club che poco si era fuso con la stessa Spal.

Questo il comunicato ufficiale del club: "SPAL srl annuncia con grande soddisfazione il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2022, del responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati.

Si rinnova quindi il rapporto professionale tra la società biancazzurra e il dirigente che dal 2013 rappresenta la direzione sportiva del club. Un percorso straordinario, iniziato dalla Seconda Divisione, che prosegue dopo il consolidamento della massima serie ottenuto nelle ultime due stagioni”.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 22:18