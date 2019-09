La Spal torna vicinissima a Santon

La Spal torna vicinissima a Davide Santon. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il terzino giallorosso potrebbe arrivare in prestito a Ferrara. La Roma potrebbe pagare anche parte dell'ingaggio dell'esterno ex Inter in grado di giocare su entrambe le fasce. Sul giocatore ci sarebbe però anche il Valencia.

In attacco prosegue la corsa a Babacar: ma sarà fondamentale per i ferraresi prima cedere Albero Paloschi, lo vogliono Frosinone e Digione.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 10:06