La Spal fanalino di coda della serie A va a pescare in cadetteria per cercare di conservare la categoria.

Il Corriere del Veneto riferisce di un importante tentativo con il Venezia per Matteo Aramu, decisivo a oggi per le sorti dei lagunari con quattro gol e altrettanti assist in sedici presenze.

Aramu, classe 1995, sulla carta è considerato incedibiile, Ma da Ferrara non molleranno facilmente.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 20:45