La Spal vuole pescare in Serie B

I quattro gol e i quattro assist del girone d’andata hanno messo in vetrina Mattia Aramu. L’attaccante scuola Torino, dalla scorsa estate in forza al Venezia dopo aver militato nell'Entella e nel Siena, è diventato l’obiettivo di diverse squadre, del campionato di Serie B e non solo.

Al piano di sopra si registra l’interessamento della Spal, che sarebbe pronta a formulare una proposta importante per assicurarsi il giocatore già a gennaio, nonostante il Venezia, alle prese con una classifica preoccupante, abbia già dichiarato incedibile Aramu fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 23:55