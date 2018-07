La Spoleto-Norcia arriva alla quinta edizione

La 'Spoleto-Norcia in Mountain Bike 2018', gara cicloturistica per amatori e atleti, è giunta ormai alla sua V edizione.

Dal 30 agosto al 2 settembre 2018, oltre 1000 atleti, 10 Comuni, una rete nazionale di associazioni sportive e culturali, oltre alle associazioni di diabetici, 31 enti stranieri provenienti da 16 Paesi europei prenderanno parte all’evento, che si svolgerà nel centro storico di Spoleto e lungo quella che è stata definita una delle più belle piste ciclabili d’Italia, la ex ferrovia Spoleto-Norcia.

E' la prima manifestazione che unisce lo sport all’enogastronomia e alla salute, partendo dal progetto 'SPORTGIVESCHANCE – Diabetics runners and cyclists for more sport for all in Europe' del programma Erasmus.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 16:25