La stampa svizzera su Federer: "Non sa nemmeno lui quando si ritirerà"

Simon Graf, giornalista sportivo e biografo di Roger Federer (ha pubblicato il libro nel 2019) ha parlato del possibile ritiro di Federer.

Nemmeno lui stesso, commenta Graf, sa bene quando arriverà il momento più temuto da quasi tutto il mondo del tennis. L’elvetico intanto sia per la situazione contagi che per la forma fisica, salterà gli Australian Open e visto le ultime notizie non è detto che non possa rifarsi nel 2022.

Di certo ora l’ex numero uno ha in testa un solo grande obiettivo, l’oro a Tokyo 2020.

OMNISPORT | 15-01-2021 12:46